Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 1 Kilo 623 Gram Ele Geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada yaptığı narkotik operasyonlarında 1 kilo 623 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, 55 kişiden 20'si tutuklandı. Emniyet, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 1 kilo 623 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 55 kişiden 20'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 01-08 Aralık tarihleri arasında yapılan 24 operasyonda 55 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Bu şahıslardan 20'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken; operasyonlarda toplamda 1 kilo 623,35 gram uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ