Kayseri'de uyuşturucu madde imal ettikleri iddia edilen 12 sanık hakim karşısında

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle alakalı 30'ar yıl hapisle cezalandırılmaları talep edilen 12 sanığın yargılanmasına başladı. Duruşmada iş adamı Mustafa Eraslan'ında aralarında bulunduğu 5 kişi tahliye edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davada yargılanan aralarında iş adamı Mustafa Eraslan'ın da bulunduğu 5'i tutuklu, 12 sanık ile avukatları hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan işadamı Mustafa Eraslan, İ.K'ye 30 bin lira borç verdiğini, şahsı Bünyan ilçesinde bulunan çiftliğindeki çoban evinde belirli bir süre misafir ettiğini belirterek, 11 bin lira borcunu ödemediği için şahısla tartıştığını, sonrasında bir daha görüşmediğini dile getirdi. Eraslan, bu evde ele geçirilen ve uyuşturucu imalatında kullanılan materyallerinde İ.K. tarafından getirildiğini iddia ederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Tutuklu bulunan diğer sanıklarda, suçsuz olduklarını söyleyerek, beraatlarini ve tahliyelerini talep etti.

Tutuklu 5 sanık tahliye edildi

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda tutuklu bulunan ve aralarında iş adamı Mustafa Eraslan'ın da bulunduğu 5 sanığın tahliyesine hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Cezaevi önünde coşkulu karşılama

Eraslan'ın tahliye edildiği haberini alan yakınları ve arkadaşları da Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne geldi. Cezaevinden tahliye edilen Eraslan, çıkar çıkmaz güvercinleri havaya bıraktı. Ayrıca, Eraslan için cezaevi önünde kurban da kesildi. - KAYSERİ