Uyuşturucudan aranan şahıs sığınakta yakalandı

Kayseri'de uyuşturucudan atanan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi saklandığı sığınakta yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'nin (37) binanın sığınak kısmında saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Sığınağın kapısını koçbaşı ile kıran ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ