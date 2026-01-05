Haberler

Uyuşturucudan aranan şahıs sığınakta yakalandı

Uyuşturucudan aranan şahıs sığınakta yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu suçlarından aranan ve 8 yıl hapis cezası bulunan M.Y., saklandığı sığınakta düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de uyuşturucudan atanan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi saklandığı sığınakta yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'nin (37) binanın sığınak kısmında saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Sığınağın kapısını koçbaşı ile kıran ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor

En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu