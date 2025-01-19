Kayseri'de Tüfekli ve Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tüfekli, bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı. Polis ; kaçan şüphelileri didik didik ararken, olaya karışan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi üzerinde bir evde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle meydana gelen kavgada pompalı tüfek ve bıçak kullanıldı. Kavgada göğsünden bıçaklanan 1 kişi ağır yaralanırken, olaya karışanlar ise kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis; çevrede yaptığı aramalarda şüphelilerin kaçarken attığı 2 pompalı tüfeği ele geçirirken şüphelileri yakalamak için ise metruk binaları ve bahçeleri didik didik aradı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 4 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ