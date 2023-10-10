Kayseri'de tüfek kazası: 11 yaşındaki çocuk annesini ve kız kardeşini vurdu
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Kayseri'nin Develi ilçesinde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk kazara annesini ve kız kardeşini vurdu. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk kazara annesini ve kız kardeşini vurdu.
Sindelhöyük Mahallesi'nde evde tüfekle oynayan E.H.F. (11) kazara annesi Ş.E. ile kız kardeşi C.E'yi yaraladı.
Baba Ö.E'nin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan anne Ş.E. Kayseri Şehir Hastanesi'ne, C.E. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa