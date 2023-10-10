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Kayseri'de tüfek kazası: 11 yaşındaki çocuk annesini ve kız kardeşini vurdu

Kayseri'nin Develi ilçesinde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk kazara annesini ve kız kardeşini vurdu. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.