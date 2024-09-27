Kayseri'de Tramvayda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Kayseri'de tramvay içerisinde durumundan şüphelenilen bir şahıstan 1,45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de tramvay içerisinde durumundan şüphelenilen şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; tramvay içerisinde durumundan şüphelenilen A.Y. (37) üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1,45 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıs ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ