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Kayseri'de Tramvayda Taşkınlık Yapan Çocuklar Yakalandı

Kayseri'de Tramvayda Taşkınlık Yapan Çocuklar Yakalandı
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Kayseri'de bir tramvayda yolculuk eden 13 ve 11 yaşındaki çocuklar, tramvayın tutamaklarını kesip camlarını kırarak taşkınlık yaptı. 13 yaşındaki çocuğun 39 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kayseri'de yolculuk yaptıkları tramvayın tutamaklarını kesip, camlarını kafa atarak kıran 2 çocuk yakalandı. Çocuklardan birinin henüz 13 yaşında olmasına rağmen 39 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde tramvayda yolculuk yapan çocuklar, tramvayda taşkınlık yaptı. Tramvayın tutamaklarını kesen çocuklar, camları da kafa atarak kırdı. Kestikleri tutamaklara tutunarak sallanan çocukların koltuklara ve tramvayın çeşitli yerlerine de zarar verdiği anlar tramvayda bulunan kameralara yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin A.D. (13) ve H.T. (11) olduğunu belirledi. Ekipler tarafından tespit edilen H.T.'nin cezai ehliyetinin bulunmaması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon kurulurken, 13 yaşındaki A.D.'nin ise 39 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. A.D. hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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