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Kayseri'de Tramvay ile Mobilet Çarpıştı: Baba Oğlunu Teselli Etti

Kayseri'de Tramvay ile Mobilet Çarpıştı: Baba Oğlunu Teselli Etti
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda tramvay ile mobilet çarpıştı. Yaralı baba, oğlunu 'yürüyebiliyor musun oğlum' diyerek teselli etti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de tramvay ile çarpışan mobilette yaralanan sürücü arkadaki oğlunu 'yürüyebiliyor musun oğlum' diyerek teselli etti.

Cumhuriyet meydanında yaşanan kazada tramvay ile mobilet çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde yerde yatan baba, mobilette bulunan oğlunu 'yürüyebiliyor musun oğlum' diyerek teselli etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan baba ve oğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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