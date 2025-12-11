Haberler

Uygulamadan polise çarpıp kaçtı, şüphelinin aracı 1 kilometre uzaklıkta park halinde bulundu

Uygulamadan polise çarpıp kaçtı, şüphelinin aracı 1 kilometre uzaklıkta park halinde bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, trafik uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan M.K. adlı sürücü, polis memuruna çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücünün aracı 1 kilometre uzakta bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafik uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan şahıs, trafik polisine çarparak kaçtı. Polis memuru yaralanırken, şüphelinin aracı 1 kilometre uzakta park halinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.K. yönetimindeki 03 AJF 685 plakalı otomobil polis memuruna çarparak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de polis memurunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler tarafından M.K.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, M.K.'nın kaçtığı 03 AJF 685 plakalı otomobil aynı mahallede uygulama noktasına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan Hamidiye Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Ekiplerin M.K.'yı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

