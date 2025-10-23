Kayseri'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü: Darp ve Hırsızlık
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, trafikte tartışan 3 şahıs, diğer aracın önünü keserek darp etti ve ardından darp ettikleri kişilerin para, cep telefonu ve otomobil anahtarını alarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışmalara başladı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı'nda meydana gelen olayda; M.T. yönetimindeki 06 BVM 634 plakalı otomobilde bulunan M.E. ve Y.A. ile 38 HD 476 plakalı otomobilde bulunan 3 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 38 HD 476 plakalı otomobil, M.T. ve arkadaşlarının bulunduğu otomobilin önünü keserek, darp etti. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 3 şahıs daha sonra M.T.'nin otomobilinin anahtarını ve 3 bin 800 TL para ile 1 adet cep telefonunu alarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Ekipler ayrıca kaçan 3 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ