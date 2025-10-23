Haberler

Kayseri'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü: Darp ve Hırsızlık

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, trafikte tartışan 3 şahıs, diğer aracın önünü keserek darp etti ve ardından darp ettikleri kişilerin para, cep telefonu ve otomobil anahtarını alarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışmalara başladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre 3 şahıs, trafikte tartıştıkları kişilerin önünü keserek, darp etti. Şahıslar kavga sonrası darp ettikleri kişilerin araba anahtarını, 3 bin 800 TL parasını ve cep telefonunu alarak, kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı'nda meydana gelen olayda; M.T. yönetimindeki 06 BVM 634 plakalı otomobilde bulunan M.E. ve Y.A. ile 38 HD 476 plakalı otomobilde bulunan 3 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 38 HD 476 plakalı otomobil, M.T. ve arkadaşlarının bulunduğu otomobilin önünü keserek, darp etti. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 3 şahıs daha sonra M.T.'nin otomobilinin anahtarını ve 3 bin 800 TL para ile 1 adet cep telefonunu alarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Ekipler ayrıca kaçan 3 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
