Kayseri'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü: Darp ve Hırsızlık

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre 3 şahıs, trafikte tartıştıkları kişilerin önünü keserek, darp etti. Şahıslar kavga sonrası darp ettikleri kişilerin araba anahtarını, 3 bin 800 TL parasını ve cep telefonunu alarak, kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı'nda meydana gelen olayda; M.T. yönetimindeki 06 BVM 634 plakalı otomobilde bulunan M.E. ve Y.A. ile 38 HD 476 plakalı otomobilde bulunan 3 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 38 HD 476 plakalı otomobil, M.T. ve arkadaşlarının bulunduğu otomobilin önünü keserek, darp etti. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 3 şahıs daha sonra M.T.'nin otomobilinin anahtarını ve 3 bin 800 TL para ile 1 adet cep telefonunu alarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Ekipler ayrıca kaçan 3 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ