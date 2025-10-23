Kayseri'de Trafik Kazasında 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücünün Yargılanmasına Başlandı

Kayseri'de geçen yıl meydana gelen ve Yahya Karaca ile öğretmenler Hasan Kale ve Cafer Yıldız'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan kamyonun sürücüsü A.Ö.'nün yargılanmasına başladı.

Kayseri'de 9 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda; Yahya Karaca 38 HP 824 plakalı hafif ticari aracı ile otobüs durağındaki Mahzemin Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlik yapan Oğuz Metin, Cafer Yıldız, Ömer Çelen ve Hasan Kale'yi aracına aldıktan sonra; araç Kayseri-Ankara karayoluna çıktığında A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 ile çarpıştı. Olayda Yahya Karaca ile öğretmenler Hasan Kale ve Cafer Yıldız hayatını kaybetti.

3 kişinin ölümü ile sonuçlanan kaza ile ilgili kamyon sürücüsü A.Ö.'nün yargılanmasına ise Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya olayda hayatını kaybeden Hasan Kale'nin eşi A.K. ile Cafer Yıldız'ın yakınlarının avukatı ile A.Ö.'nün avukatı katıldı. Duruşmada olayda yaralanan öğretmenlerden Oğuz Metin; olayın üzerinden 379 gün geçtiğini belirterek, "Yola çıktığımız yer hafif rampaydı. Yahya amca yavaş yola çıkıyoruz, dememize fırsat kalmadan kamyonu gördüm. Sonra kaza oldu" dedi.

Olayda hayatını kaybeden öğretmenlerden Hasan Kale'nin eşi A.K. ise, olay sonrası kamyon sürücüsü A.Ö.'nün kendilerine bir başsağlığı dahi dilemediğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

A.Ö.'nün avukatı ise kazada kamyon sürücüsü A.Ö.'nün aniden karşısına çıkan araç nedeniyle, çarpmamak için kendi hayatını da tehlikeye atarak, kamyonunu devirdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık A.Ö.'nün yurt dışı yasağının devamına ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasına, bir sonraki celseye zorla getirilmesine hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ