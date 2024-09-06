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Kayseri'de trafik kazası sonucu öldüğü sanılan kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

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Kayseri'de geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybettiği sanılan Eyüp Arslantürk'ün öldürüldüğünün tespit edilmesi sonrası açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklara ceza verirken, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

Kayseri'de geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybettiği sanılan Eyüp Arslantürk'ün öldürüldüğünün tespit edilmesi sonrası açılan davada karar çıktı.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar K.S.Y., F.P., B.G. ve B.E. ile tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. ile maktul Eyüp Aslantürk'ün kardeşleri ve taraf avukatları hazır bulundu.

Dava sürecinde, Eyüp Aslantürk'ün planlı ve tasarlanmış bir şekilde öldürüldüğünü söyleyen mağdur yakınları ve avukatları, sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti. Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. beraatlarını talep ederken, tutuklu sanıklar K.S.Y., F.P., B.G. ve B.E. de beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar K.S.Y., F.P., B.G. ve B.E.'ye konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 3 yıl 4 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay ve yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan ise 9 yıl 2 ay ceza verilirken, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. ise beraat etti.

Olay

Hacılar ilçesi Erenler Caddesi'nde 12 Ekim 2023'te meydana gelen olayda; 50 SF 514 plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen Eyüp Aslantürk'ün (57) ölümüyle ilgili şüphe üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 5 ay süren detaylı soruşturma sonucu 4'ü tutuklu 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G.'nin 'tasarlayarak öldürme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için de 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme' suçlarından ceza talep edilen iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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