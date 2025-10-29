Kayseri'de Trafik Kazası: Cip Yan Yattı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı cip yan yatarken, yol araç trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, R.D. yönetimindeki 06 GE 663 plakalı otomobil, 07 NR 062 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde de kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Çalışmaların ardından cip ve otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ