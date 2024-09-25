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Kayseri'de Trafik Kazası: 5 Yaralı, Sürücü Kaçtı

Kayseri'de Trafik Kazası: 5 Yaralı, Sürücü Kaçtı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olay sonrası bölgede tramvay ulaşımı da durdu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde Y.E. idaresindeki 38 ZH 854 plakalı hafif ticari araç ile sürücünün ismin öğrenilemeyen 34 BMU 676 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 38 BMU 676 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçarken, otomobilde bulunan 2 kişi ve hafif ticari otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de 5 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazanın tramvay yolu üzerinde meydana gelmesi nedeniyle tramvay ulaşımı yarım saat durdu. Araçların kaldırılmasının ardından tramvay yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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