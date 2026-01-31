Kaza savrulan otomobil ağacı ikiye böldü: 4 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada savrulan hafif ticari araç refüjdeki ağacı ikiye bölünürken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Telefon Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, A.C. yönetimindeki 34 DRR 312 plakalı hafif ticari araçla E.Ç. yönetimindeki 38 VE 301 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç orta refüjdeki ağacı ikiye bölerek, karşı yola geçti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de sürücüler ve kazada yaralanan 2 yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil ve hafif ticari araç çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ