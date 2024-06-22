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Kayseri'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 29 DF 321 plakalı otomobil ile 38 AIR 848 plakalı otomobil Mehmet Özhaseki bulvarı üzerinde çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Otomobillerde bulunan 4 kişi, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Kayseri trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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