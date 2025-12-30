Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ü.B. yönetimindeki 71 ACN 023 plakalı otomobil ile K.K. yönetimindeki 34 DSE 437 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller savrulurken, sürücüler ve 71 ACN 023 plakalı otomobilde bulunan E.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ