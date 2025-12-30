Haberler

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ü.B. yönetimindeki 71 ACN 023 plakalı otomobil ile K.K. yönetimindeki 34 DSE 437 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller savrulurken, sürücüler ve 71 ACN 023 plakalı otomobilde bulunan E.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu