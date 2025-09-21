Haberler

Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya sebep olan otomobil, bariyerlere sürtünerek kaza yaptı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sıkışmalı trafik kazası ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Otomobilde ufak maddi hasarın gerçekleştiği kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında; M.E yönetimindeki 34 NSR 399 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu bariyerlere sürttü. Kaza yapan şahısların sıkışmalı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ufak maddi hasarın meydana geldiği otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

