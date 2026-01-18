Haberler

Kaza sonrası alev alan otomobilde can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı

Kaza sonrası alev alan otomobilde can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, bir araç takla attı ve alev aldı. Yangına müdahale eden ekipler, yaralıları kurtardı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kavşakta çarpışan otomobillerden biri takla atarak alev alırken, diğerinin motoru yola fırladı. Ekipler bir yandan otomobilde çıkan yangına müdahale ederken, bir yandan da otomobildeki yaralıları çıkardı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, 38 AEH 373 plakalı otomobil ile 38 BA 266 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarak alev alırken, diğer otomobilin ise motoru yola fırladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de takla atan otomobildeki yangına müdahale ederek, sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık ekipleri ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından iki otomobilde bulunan 3 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan 38 BA 266 plakalı otomobilde bulunan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, temizlik ekiplerinin uzun süreli çalışması sonucu yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

