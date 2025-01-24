Üye Girişi
Haberler
Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı
Kartalkaya'daki otel yangınında kasıt var mıydı? İtfaiye raporunda dikkat çeken detay

Yangın faciasında kasıt var mı? Rapordaki detay dikkat çekti

Kayseri'de Trafik Denetimlerinde 1403 Sürücüye İşlem Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 403 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerde alkollü araç kullanma, sürücü belgesiz sürüş, kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli kurallara uymayanlar belirlendi.

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde bin 403 sürücüye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 16-22 Ocak tarihlerinde bin 403 araç ve sürücü denetlendi. Denetimlerde 97 araç ve sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 235 araç ve sürücüye sürücü belgesiz veya geçersiz araç kullanmaktan, 341 araç ve sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 365 araç ve sürücüye cep telefonundan, 18 araç ve sürücüye abartı egzoz araç kullanmaktan, 8 araç-sürücüye drift atmaktan, 78 araç-sürücüye makas atmaktan, 154 araç-sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 15 araç-sürücüye ışık donanımından, 92 araç-sürücüye modifiye araçtan dolayı cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yıllardır tartışılan nafaka usulü değişiyor
img

Eski otel çalışanı: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı
img

Servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Yaralılar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişinin öldüğü oteli merak etmişler!

78 kişinin öldüğü otelin önünde hatıra fotoğrafı
F.Bahçe ve G.Saray berabere kaldı, Beşiktaş kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum

Maç kaybetmedik! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Trump'ın nükleer silah endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt

Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.