Kayseri'de Trafik Denetimlerinde 1403 Sürücüye İşlem Yapıldı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde bin 403 sürücüye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 16-22 Ocak tarihlerinde bin 403 araç ve sürücü denetlendi. Denetimlerde 97 araç ve sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 235 araç ve sürücüye sürücü belgesiz veya geçersiz araç kullanmaktan, 341 araç ve sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 365 araç ve sürücüye cep telefonundan, 18 araç ve sürücüye abartı egzoz araç kullanmaktan, 8 araç-sürücüye drift atmaktan, 78 araç-sürücüye makas atmaktan, 154 araç-sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 15 araç-sürücüye ışık donanımından, 92 araç-sürücüye modifiye araçtan dolayı cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ