Kayseri'de Trafik Denetimleri Sürüyor
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik güvenliğini sağlamak için abartı egzoz, drift ve makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda bin 131 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. 2-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde bin 131 sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ