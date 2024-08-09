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Kayseri'de Trafik Denetimleri Sürüyor

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik güvenliğini sağlamak için abartı egzoz, drift ve makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda bin 131 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. 2-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde bin 131 sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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