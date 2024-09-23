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Kayseri'de Torbacılara Yönelik Operasyon: 4 Gözaltı

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Kayseri'de narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 124,14 gram uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri polisinden torbacılara operasyon: 4 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; V.A.ve G.A.yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda ise; 17 parça halinde toplam 124,14 gram narkotik madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.S.H. ile A.Ç. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan, V.A. ile G.A. hakkında ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri'de Torbacılara Yönelik Operasyon: 4 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Narkotik Politika Kayseri 3-sayfa Hukuk

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