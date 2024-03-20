Kayseri'de Torbacılara Yönelik Operasyon: 11 Gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 adreste torbacılara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından 3 ay süren çalışmalar kapsamında 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 35 ekip ve 115 personelin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda 11 şahıs gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 29 gram uyuşturucu madde, 79 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet tüfek, 2 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 5 adet kurusıkı tabanca, 4 adet çalıntı bilgisayar laptop, 37 adet çalıntı telefon, 6 adet çalıntı tablet, 2 adet çalıntı oto teybi, 14 adet bıçak, 3 adet çalıntı hoparlör ve 2 adet çalıntı keman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ