Kayseri'de Torbacılara Operasyon: 8 Gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; A.N., M.A., F.A., Y.Ş., M.A., E.G., M.A. ve P.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise; 19 parça halinde toplam 137,8 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tüfek geçirildi.

Operasyonların devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ