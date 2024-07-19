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Kayseri'de Torbacılara Operasyon: 1 Kilo 223 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 223 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 1 kilo 223 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalarda D.K., M.Y.A. ve M.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', B.P., D.Ç. ve M.A. ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 1 kilo 223 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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