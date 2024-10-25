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Kayseri'de Torbacı Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri'de Torbacı Operasyonu: 3 Gözaltı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak nitelendirilen uyuşturucu madde satıcılarına yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde; Ş.E.A. (31), O.K. (22) ile R.H.K. (34) yakalandı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 7,73 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 85 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürülürken İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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