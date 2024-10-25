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Kayseri'de Tofaş Marka Otomobil Kazasında 1 Ölü, 3 Yaralı

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Kayseri'de meydana gelen kazada Tofaş marka otomobilin perte çıkması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Kayseri'de Tofaş marka otomobilin perte çıktığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza; Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; B.E. idaresindeki 38 HS 578 plakalı Tofaş marka otomobil ile A.A. idaresindeki 38 TZ 868 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlar kazanın ardından savrulurken, sürücüler ile beraber Salih Sanca ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede 38 HS 578 plakalı otomobilde bulunan Salih Sanca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişide ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Talihsiz adamın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar da çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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