Kayseri'de Tofaş ile hafif ticari araç çarpıştı: Sürücü ve yolcu burunları bile kanamadan kurtuldu

Kayseri'de Tofaş ile hafif ticari araç çarpıştı: Sürücü ve yolcu burunları bile kanamadan kurtuldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada savrularak duvara çarpan otomobilde bulunan sürücü ve yolcu burunları bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 NS 945 plakalı Tofaş marka otomobil ile 38 AFP 451 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 NS 945 plakalı otomobil, alt geçit duvarına çarparak kullanılamaz hale gelirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde kazada yaralanan olmadığı tespit edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.