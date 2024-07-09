Kayseri'de tırla çarpışan servis minibüsü devrildi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. cadde üzerinde 33 ATC 593 plakalı tırla çarpışan 38 AKL 433 plakalı servis minibüsü devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlar polis ekiplerinin incelemesi sonrasında bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ