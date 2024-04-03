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Kayseri'de tırın çarptığı araçta 2 kişi hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi Çat Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.K.Ü. yönetimindeki tır, A.A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan sürücü A.A. ile aynı araçta bulunan Ş.U.S. ve R.C. ilçe hastanesine kaldırıldı. A.A. ve Ş.U.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Yahyalı Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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