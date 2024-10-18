Kayseri'de Tırda 730 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir tırda yapılan aramada 730 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Malatya Yolu Uygulama Noktasında Narkotik Arama Köpeği Mia'nın da katılımıyla bir tırda yapılan aramada 730 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gerekli adli işlemler içi gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ