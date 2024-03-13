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Kayseri'de tır mezarlığa devrildi, sürücü yaralandı

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde virajı alamayan bir tır, mezarlığa girerek devrildi. Kazada tır şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Mezarlıkta maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde virajı alamayan tırın mezarlığa devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Mahalle Erenler Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, F.Ö. idaresindeki 07 ATZ 044 plakalı kuruyemiş yüklü tır, virajı alamayarak mezarlığa girip devrildi. Kazada tur şoförü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda çıkarılan şoför ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Mezarlığın duvarı ve bazı mezarlarda zarar gördü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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