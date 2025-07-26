Kayseri'de Tır Dorsesinde Yangın Çıktı

Kayseri'de Tır Dorsesinde Yangın Çıktı
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Melikgazi ilçesinde park halindeki tır dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tır dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; park halinde bulunan tır ve içerisinde farklı malzemelerin bulunduğu tır dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler dorsenin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Polis ekipleri de kullanılamaz hale gelen dorsede inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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