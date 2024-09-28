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Kayseri'de Ticari Taksiden 325 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de Ticari Taksiden 325 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. İki şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş 325 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda ticari takside arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramalarda taksi tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde toplam 3 parça halinde toplam 324 gram narkotik madde ele geçirilirken F.B. (32) ile F.S. (30) gözaltına alındı. Şüpheliler haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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