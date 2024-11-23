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Kayseri'de Ticari Taksi ile Kamyonetin Çarpışması: 6 Yaralı

Kayseri'de Ticari Taksi ile Kamyonetin Çarpışması: 6 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ticari taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazanın anı bir araç kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ticari taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi kesişiminde M.C.'nin sürücüsü olduğu 38 T 0688 plakalı ticari taksi ile E.S.'nin kullandığı 38 AJP 901 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıların ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Araçlarda bulunan 6 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar da incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan; 6 kişinin yaralandığı kaza o sırada ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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