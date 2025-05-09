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Kayseri'de Ticari Araç Tıra Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Kayseri'de Ticari Araç Tıra Çarptı: 1 Ağır Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, bir ticari araç bir tıra arkadan çarptı. Sürücü M.G. ağır yaralanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticari araç Mercedes marka tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ticari aracın tıra çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.G. idaresindeki 38 GM 395 plakalı ticari araç 36 AAG 813 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü M.G. ağır yararlanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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