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Kayseri'de Ters Yönde Giden Sürücüye Cezai İşlem

Kayseri'de Ters Yönde Giden Sürücüye Cezai İşlem
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Kayseri'de Trafik Denetleme ekipleri, ters şeritte ilerleyen bir araca 6 bin 439 TL para cezası uyguladı. Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerle mücadelenin süreceğini bildirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ters şeritte ilerlediği tespit edilen aracın sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; Erkilet bulvarında bir aracın ters yönden gittiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda araç tespit edilirken, sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa kayseri trafik Hukuk Ceza

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