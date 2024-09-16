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Kayseri'de Terörle Mücadele Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Kayseri'de polis ekipleri, 8-15 Eylül tarihleri arasında yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ ve PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 4 kişiye terörden işlem yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütleriyle mücadele kararlılığını vurguladı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 kişiye terörden işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 8-15 Eylül tarihleri arasında çalışma yürüttü. Çalışmalarda; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplamda 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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