Kayseri'de Terörle Mücadele Operasyonu: 14 Şahıs Yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, son bir hafta içinde terör örgütlerine üye 14 kişiyi yakaladı. Operasyonda sol terör örgütü, dini istismar eden terör örgütleri ve FETÖ'ye üye olan şahıslar gözaltına alındı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda; terör örgütlerine üye 14 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 13-19 Ocak tarihleri arasında çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; sol terör örgütlerine üye 1, dini istismar eden terör örgütlerine üye 7 ve FETÖ terör örgütüne üye 6 olmak üzere toplamda 14 şahıs yakalandı.
Ekipler yakalanan 14 şahıs hakkında işlem başlattı. - KAYSERİ