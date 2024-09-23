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Kayseri'de Terörle Mücadele Operasyonları: 11 Kişiye İşlem

Kayseri'de Terörle Mücadele Operasyonları: 11 Kişiye İşlem
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Kayseri'de son bir hafta içinde yapılan polis operasyonlarında 11 şahıs terörle bağlantılı işlemlerden geçirildi. PKK/KCK ve dini istismar eden terör örgütleriyle ilgili soruşturmalar yürütüldü.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 11 kişiye terörden işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 15-22 Eylül tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 6 şahıs olmak üzere toplamda 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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