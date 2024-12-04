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Kayseri'de Terör Örgütüne Üye Olmaktan Kaçan Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. 53 yaşındaki F.K. hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyordu.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş cezası olan bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne mensup şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (53) yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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