Kayseri'de Terör Örgütü Üyelerine Operasyon: 11 Kişi Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde terör örgütü üyesi şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 28 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 4'ü FETÖ, 2'si PKK ve 5'i de DEAŞ terör örgütü olmak üzere 11 şahıs yakalandı.

Yakalanan 11 hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ