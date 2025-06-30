Kayseri'de Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 19 Gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri, 23-29 Haziran tarihlerinde terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarda toplam 19 kişiye yasal işlem yaptı. Operasyon, FETÖ/PDY ve dini istismar eden terör örgütlerini kapsıyor.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 19 kişiye işlem yapıldı.
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 3 kişiye ve Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda 7 şahıs olmak üzere toplamda 19 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa