Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde terör örgütü PKK/KCK, YPG/PYD'ye yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde terör örgütü PKK/KCK, YPG/PYD'ye yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK ve YPG/PYD silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik Sarız ilçesinde çalışma düzenledi. Yapılan çalışma sonucunda Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu şahsın ilçede bulunduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alırken, evde de arama yaptı. Yapılan aramalarda, şüpheliye ait birçok dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın karakoldaki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri, Terör, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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