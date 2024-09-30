Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Terör Operasyonlarında 16 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Terör Operasyonlarında 16 Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini engelleme amacıyla düzenlediği çalışmalarda toplam 16 şahsı yakaladı. PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 16 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 7 şahıs ve FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplamda 16 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa kayseri Hukuk Terör Kck PKK

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar

 Ali Babacan'a rakip çıktı! 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük' sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

"Oyumuz yüzde 0,35'e düştü" diyerek adaylığını resmen ilan etti
Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });