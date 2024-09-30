Kayseri'de Terör Operasyonlarında 16 Şahıs Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini engelleme amacıyla düzenlediği çalışmalarda toplam 16 şahsı yakaladı. PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 16 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 7 şahıs ve FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplamda 16 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - KAYSERİ