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Kayseri'de TEM ekiplerinden operasyon: 14 gözaltı

Kayseri'de TEM ekiplerinden operasyon: 14 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından kent genelinde 2 farklı operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 6 şüpheli, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde ilde faaliyet yürüten 8 şüpheli olmak üzere 14 kişi yakalandı.

Yakalanan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Kayseri 3. Sayfa Haberler

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