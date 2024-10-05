Kayseri'de Tehlikeli Sürüşe Ceza

Kayseri'de trafikte seyir halindeyken tehlikeli davranışlarda bulunan araçlar, polis ekiplerince tespit edilerek ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; içerisinden yolcuları çıkararak ve korna çalarak seyir halinde olan araçlar tespit edildi. Araç sürücülerine ayrı ayrı 1380'er TL olmak üzere toplam 2 bin 760 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ