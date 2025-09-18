Haberler

Kayseri'de Tefecilik Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de açık senetler kullanıp tefecilik yaparak 6 vatandaştan 9 milyon 862 bin TL para tahsil eden şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte açık senetler kullanmak yöntemiyle tefecilik yaparak 6 vatandaştan 9 milyon 862 bin 400 TL para tahsil eden A.B.'yi (67) yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyerek operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. İkamette ve araçta arama yapan ekipler, 29 adet senet, 1 adet çek fotokopisi ve muhtelif miktarlarda döviz ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
