Kayseri'de tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'tefecilik', 'tehdit' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 7 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'tefecilik', 'tehdit' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 7 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 7 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dokümanlar ile dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ