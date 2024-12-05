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Kayseri'de Tefecilik Suçundan 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de Tefecilik Suçundan 2 Kişi Yakalandı
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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, faizle para verip açık senet alan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; faizle para verip bunun karşılığında miktarı yazılı olmayan açık senet aldıkları ve ödeme almalarına rağmen borcu devam ettirip tefecilik suçunu işlediği tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen tefecilik - tehdit konusu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; mağdur beyanlarına göre F.Y. (35) ve A.T.'nin (59) elden ve hesaba gönderme şeklinde faizle para verip bunun karşılığında miktarı yazılı olmayan açık senet aldıkları ve ödeme almalarına rağmen borcu devam ettirip tefecilik suçunu işlediği tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda F.Y. ve A.T. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.T., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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